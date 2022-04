Super Mario: il film animato è stato rinviato alla primavera del 2023

Con un tweet, Nintendo of America (nella persona di Shigeru Miyamoto stesso) fa sapere che l’attesissimo film animato cinematografico dedicato a Super Mario si farà attendere un altro po’. Promesso per il 21 dicembre di quest’anno, arriverà invece nelle sale il 7 aprile in Nord America e il 28 aprile in Giappone. Non ci sono ancora date confermate per l’Europa e l’Italia in particolare, ma possiamo immaginare che la finestra temporale sia comunque quella.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

Un anno di attesa da oggi, dunque, e tutto sommato non stupisce dato che, dall’annuncio dato lo scorso fine settembre, non si è visto neanche artwork o uno straccio di character design. Il film sarà sicuramente una hit, ma Nintendo vuole andarci coi piedi di piombo, a quanto pare, per seguire il successo di Sonic senza, però, passare dalle polemiche iniziali sul design, che tuttavia, essendo affidato a Illumination, è già garantito avrà una qualità e degli standard piuttosto elevati, ai quali la grande N non transige.

Questi i doppiatori dei personaggi confermati:

Chris Pratt – Mario

Anya Taylor-Joy – Principessa Peach

Charlie Day – Luigi

Jack Black – Bowser

Keegan-Michael Key – Toad

Seth Rogen – Donkey Kong

Kevin Michael Richardson – Kamek

Fred Armisen – Cranky Kong

Sebastian Maniscalco – Foreman Spike

Charles Martinet, doppiatore storico di Mario nei videogiochi, avrà un cameo a sorpresa. Speriamo di avere altre novità in proposito quanto prima.

Leggi anche: