La casa tra le onde: secondo teaser trailer del film anime Netflix

26—Apr—2022 / 12:50 AM

È in arrivo venerdì 16 settembre il terzo lungometraggio anime di Studio Colorido, già noto per “Miyo – Un amore felino” e “Penguin Highway”, nonché stato candidato come Miglior film d’animazione alla 42esima edizione dei Japan Academy Awards: ecco il nuovo teaser trailer di La casa tra le onde (il cui titolo internazionale è Drifting Home).

Questa la sinossi ufficiale:

I giovani Kosuke e Natsume sono amici d’infanzia. Durante le vacanze estive, mentre giocano nel palazzo dove sono cresciuti e che è destinato alla demolizione si ritrovano coinvolti in uno strano fenomeno. Intorno a loro non vedono altro che mare aperto. Riusciranno Kosuke e i suoi amici a tornare nel loro mondo? Un viaggio all’insegna degli addii è appena iniziato.

Leggi anche: