iOS 16: leak svela i telefoni che non saranno compatibili?

Un leak di iOS 16 potrebbe aver svelato i telefoni che non risulteranno compatibili con il nuovo aggiornamento di iOS 16 presto in arrivo.

Quando Apple rilascia dei nuovi aggiornamenti, capita che dei dispositivi vengano “tagliati fuori” dal supporto del colosso di Cupertino, visto che ovviamente con l’obsolescenza che arriva man mano è normale che alcuni device non riescano più a reggere il colpo.

Stando a un recente leak, arrivato dall’utente noto come AppleLeaksPro sul sito di iDropNews, che avrebbe parlato dei dispositivi che resteranno fuori dal nuovo aggiornamento. A quanto pare, i dispositivi che verranno tagliati fuori sono iPhone 6s, iPhone 6S Plus e il primissimo iPhone SE uscito, usciti nel 2015 per i primi due e nel 2016 nell’ultimo caso.

I problemi riguardano di solito dispositivi che con i propri SoC che non riescono più a fornire sufficiente potenza per reggere le nuove funzionalità, con Apple che potrebbe comunque continuare a supportare i dispositivi senza abbandonarli del tutto, pur non offrendo gli ultimi software usciti.

Al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso, e anche se di sicuro prima o poi la compagnia deciderà di fermare il supporto ai device citati dal leaker per quel che concerne i nuovi aggiornamenti, e dovremo quindi aspettare novità ufficiali da parte del colosso di Cupertino sulla questione.