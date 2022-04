I Wanna Dance With Somebody: Naomi Ackie sul poster del biopic di Whitney Houston

Naomi Ackie è Whitney Houston nel primo poster ufficiale di I Wanna Dance With Somebody, pellicola biografica sulla grande cantante.

La vita e la musica di Whitney Houston, l’iconica cantautrice conosciuta in tutto il mondo, rivivono in I Wanna Dance With Somebody, pellicola biografica con Naomi Ackie protagonista: ecco il primo poster ufficiale del film.

La pellicola Sony Pictures è diretta da Kasi Lemmons (Harriet) da una sceneggiatura di Anthony McCarten, già autore di altri due biopic, quello su Winston Churchill L’ora più buia e il celebre Bohemian Rhapsody. La produzione è stata realizzata in collaborazione con la The Whitney Houston Estate e dovrebbe arrivare nei cinema statunitensi a dicembre: la data italiana non è stata ancora finalizzata.

