Hot Wheels: J.J. Abrams produrrà il film sul popolare brand di macchinine

Dopo il successo degli adattamenti sullo schermo dedicati ai LEGO, ora anche un altro brand di giocattoli è pronto ad arrivare al cinema, e stiamo parlando degli Hot Wheels, il marchio di macchinine a cui sarà dedicato un lungometraggio prodotto da J.J. Abrams. Secondo la breve descrizione diffusa si tratterà di un film pieno d’azione.

A produrre il film sugli Hot Wheels sarà la Bad Robot di J.J. Abrams, per un progetto che vedrà coinvolti anche anche il vice presidente di Mattel Films Kevin McKeon ed Andrew Scannell, assieme al vice presidente di produzione Peter Dodd. Hannah Minghella farà da supervisore del progetto per la Bad Robot, assieme a Jon Cohen. Per il film sarà coinvolto anche Robbie Brenner della Mattel Films.

Proprio Robbie Brenner ha dichiarato:

Le Hot Wheels sono dei leader della cultura automobilistica, e da decenni trasmettono entusiasmo per questo settore. Ora i fan di tutte le generazioni potranno avventurarsi in questa corsa realizzata da J.J. Abrams e dalla Warner Bros. Insieme trasformeranno questa proprietà intellettuale in una entusiasmante storia per il grande schermo.

Ricordiamo che il marchio delle Hot Wheels è stato creato nel 1968 da Mattel.