Doctor Strange nel Multiverso della Follia: gli Illuminati citati nel nuovo teaser!

Un nuovo teaser per Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci mostra footage inedito e ci porta alla corte dei misteriosi e potentissimi Illuminati.

Era notorio ormai ma non erano mai stati nominati ufficialmente… finora. Parliamo degli Illuminati, il gruppo elitario presente negli universi Marvel che in Doctor Strange nel Multiverso della Follia farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, come confermato dal nuovo teaser del film, che ci mostra qualche breve istante inedito e Mordo che li annuncia, con l’entrata a corte di un ammanettato Stephen Strange.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

