Wonder Woman 3: Gal Gadot rivela che è ancora in lavorazione la sceneggiatura

Gal Gadot ha offerto degli aggiornamenti su Wonder Woman 3, ed ha rivelato che il film è ancora in fase di scrittura della sceneggiatura.

Intervistata da Forbes qualche giorno fa l’interprete Gal Gadot ha parlato dello sviluppo di Wonder Woman 3, per quello che dovrebbe essere il capitolo conclusivo della trilogia con protagonista Diana Prince, e che l’attrice ha rivelato essere ancora in fase di scrittura della sceneggiatura.

Ecco le parole di Gal Gadot:

Stiamo parlando del progetto! Attualmente siamo in un mix di cose tra il lavorare sulla sceneggiatura e sviluppare il terzo capitolo del film, perciò stiamo scaldando le ruote, e sono super entusiasta all’idea che gli appassionati potranno vedere Wonder Woman 3 una volta che la lavorazione sarà completata.

Già nel periodo di gennaio Gal Gadot aveva parlato del fatto che Wonder Woman 3 fosse in fase di scrittura. In quel caso aveva anche chiarito che le riprese sarebbero iniziate entro un anno e mezzo. Qui sotto trovate le sue parole:

Siamo al lavoro sulla sceneggiatura del film in questo momento. Dovremmo iniziare con le riprese entro un anno e mezzo, probabilmente.

Perciò si parla del 2023 per l’inizio delle riprese di Wonder Woman 3, con la sceneggiatura che non è ancora stata completata, ma con la stessa Gal Gadot che sembra essere carica di aspettative, e che ha già promesso delle novità, come, ad esempio, un maggiore coinvolgimento di Lynda Carter nel nuovo lungometraggio.