One Piece: Premio speciale Comicon alla carriera ad Eiichiro Oda

Eiichiro Oda, autore di One Piece, è stato insignito del Premio speciale Comicon alla carriera: il fumettista ha ringraziato con un artwork esclusivo per l'Italia.

Durante la cerimonia di assegnazione dei premi del Palmarès Ufficiale di Comicon 2022, svoltasi nella serata di domenica 24 presso la prestigiosa cornice dello splendido Teatro Mediterraneo, il maestro Eiichiro Oda, autore del “manga dei record” One Piece – il cui 100° volume è stato festeggiato proprio a Comicon –, è stato insignito del Premio Speciale Comicon alla Carriera. Il maestro Oda in persona ha voluto ringraziare Comicon e l’Italia realizzando un’illustrazione esclusiva per l’evento, che potete ammirare anche nei social network di Comicon e Star Comics.

Siamo noi a ringraziare il maestro Eiichiro Oda per averci commossi e riempiti di gioia con questa sua dedica a tutti… Posted by Star Comics on Monday, April 25, 2022

Comicon e Star Comics sono orgogliosi ed emozionati, e desiderano ringraziare sentitamente il maestro Eiichiro Oda e il suo staff per questo gesto e per tutto il loro lavoro. Vogliono ringraziare altresì tutti i visitatori della convention e i lettori italiani di ONE PIECE. #WEAREONE

si legge nella dichiarazione ufficiale congiunta.

Eiichiro Oda è un fumettista giapponese. Nasce il 1° gennaio 1975 a Kumamoto, nella prefettura di Kumamoto.

Durante le scuole superiori, nel 1992, debutta con Wanted!, vincendo un premio speciale al 44° Premio Tezuka, concorso indetto dalla rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha) per i nuovi talenti. Nel 1997 comincia la pubblicazione di One Piece sulla stessa rivista.

One Piece racconta le vicende del giovane Rufy dal cappello di paglia, i cui arti e il cui corpo si allungano come gomma, che prende il mare con i suoi compagni inseguendo il sogno di diventare il re dei pirati.

One Piece vanta numerose schiere di appassionati in tutto il mondo. Il volume 57, uscito in Giappone a marzo 2010, ha superato il record giapponese di copie stampate nella prima edizione grazie a una tiratura iniziale di circa 3 milioni di copie. Con il volume 67, uscito ad agosto 2012, il record è stato aggiornato a una prima tiratura 4,05 milioni di copie. Le copie in circolazione nel mondo sono più di 490 milioni.

