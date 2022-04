Ms. Marvel: i nuovi Funko Pop! spoilerano la presenza di una guest star

Per l’ennesima volta, il merchandise relativo a un prodotto cinematografico / televisivo Marvel ne svela qualche aspetto altrimenti segreto: si tratta, questa volta, dei popolari Funko Pop! in arrivo dedicati a Ms. Marvel, nuova supereroina teenager in arrivo su Disney+ l’8 giugno.

La lista che segue non è ancora ufficializzata ma sembrerebbe legittima, e spoilererebbe la presenza di un supereroe già ben noto al pubblico ma che non era ancora stato annunciato come presente “di persona” nella serie. Quel che segue, naturalmente, è fonte di potenziali spoiler!

Nella lista, infatti, vediamo Ms. Marvel e la sua identità segreta, Kamala Khan, oltre a due versioni speciali: una con il costume per Halloween e l’altra esclusiva per Amazan. Fin qui, nulla di strano, ma al centro della lista stessa campeggia anche Captain Marvel, ovvero Carol Denvers.

Sappiamo già dal trailer che per Kamala il personaggio interpretato da Brie Larson sia un esempio e un punto di riferimento, ma tra il vederla apparire tramite footage di repertorio e il vederla partecipare attivamente (anche solo con un cameo in un episodio) c’è una certa differenza, e difficilmente si produrrebbe un Funko Pop! per un semplice riferimento visivo o citazione.

Del resto, i due personaggi collaboreranno attivamente nel film The Marvels in arrivo l’anno prossimo, quindi è assolutamente plausibile che i due personaggi si incontrino già nella serie.

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel; il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid – Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

