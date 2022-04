Kraven the Hunter: le foto dal set Aaron Taylor-Johnson

Risulta ancora molto misterioso il concept alla base di Kraven the Hunter, nuovo film Marvel prodotto da Sony con protagonista lo storico antagonista di Spider-Man. C’è molta curiosità, tra le altre cose, sul look del personaggio, da sempre molto caratteristico: ebbene, sembra che sarà (perlomeno in parte) molto più semplice rispetto alla controparte fumettistica, almeno a giudicare dalle prime foto in arrivo di straforo dal set e che ritraggono il protagonista Aaron Taylor-Johnson.

Aaron Taylor-Johnson as Kraven looks so good but it’s just Aaron. It look like he just walked on set pic.twitter.com/kYROOQuEvq

— Big B. Wolf | #MementoMori (@JustNotThisOne) April 22, 2022