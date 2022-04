Jared Padalecki vittima di un grave incidente d’auto, ma sta bene

Il co-protagonista di Supernatural, Jensen Ackles, ha informato gli appassionati che si erano presentati ad una convention dedicata alla serie TV dell’assenza di Jared Padalecki, a causa di un grave incidente d’auto che ha coinvolto l’interprete.

Secondo le parole di Jensen Ackles:

Mi manca il mio amico, che ci manda tutto il suo affetto. Ho parlato con lui ieri ed è molto triste di non poter essere qui. È stato coinvolto in un incidente stradale molto grave, non stava guidando lui, era sul sedile passeggeri, ma è fortunato ad essere ancora vivo. L’airbag è come un pugno, mi ha detto che si sente come se avesse lottato per 12 round con Mike Tyson. Però sta bene. Jared è stato vittima di un incidente stradale molto brutto. Mandiamogli tutto il nostro affetto attraverso i social, tornerà presto tra noi.