Fast X: Charlize Theron pubblica due foto dal set del nuovo Fast and Furious

Il personaggio di Cipher tornerà nel decimo capitolo di Fast and Furious: la conferma arriva dall’interprete stessa del personaggio, Charlize Theron, che ha pubblicato sul suo account Instagram due foto dal set di Fast X.

La prima è piuttosto singolare, una foto in posa insieme a due figuranti “morti” probabile indizio sul fatto che il personaggio sarà più letale che mai, come del resto anticipa anche Theron stesso con il suo “She’s back baby”. La seconda, invece, è stata scattata durante le riprese, in interno, ma non dà alcuna info specifica su quel che sta succedendo.

Il film è attualmente in corso di riprese, senza avere ancora una data d’uscita, anche solo indicativa: sappiamo però che tornerà la “family” di Dominic Toretto e alcune new entry di peso: Jason Momoa, Daniela Melchior e Brie Larson.

