Dracula: il film su Mina Harker della Blumhouse non si farà

Deadline ha rivelato che il progetto che avrebbe visto lavorare insieme la Blumhouse e Miramax per un film spin-off di Dracula su Mina Harker non si farà. Per il lungometraggio era già stata scelta l’interprete protagonista, che doveva essere Jasmine Cephas Jones, mentre Karyn Kusama sarebbe stata alla regia.

Con le riprese del film spin-off di Dracula su Mina Harker che dovevano partire entro un paio di settimane, sembra che la produzione si sia fermata per delle divergenze creative tra la casa di produzione e la stessa regista Karyn Kusama.

Il lungometraggio si doveva svolgere a Los Angeles, nella nostra epoca, ed avrebbe visto Mina Harker opposta al personaggio di Dracula, così come viene raccontato nel romanzo di Bram Stoker. Phil Hay e Matt Manfredi hanno scritto la sceneggiatura basata sul romanzo di Dracula.

Karyn Kusama doveva produrre il film assieme a Jason Blum, Phil Hay, Manfredi e Bill Block della Miramax. Bea Sequeira doveva essere la produttrice esecutiva nonché il supervisore del progetto per la Blumhouse. Ricordiamo che è in lavorazione anche un altro spin-off di Dracula, dedicato al personaggio di Renfield.

