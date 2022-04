Apple M2: Samsung potrebbe fornire ancora una volta delle componenti

Come da poco emerso, è possibile che a collaborare con Apple per la realizzazione dei SoC M2 ci sarà anche Samsung, con componenti già date al colosso per gli M1.

Apple ha avuto modo nel corso degli ultimi anni di migliorare al massimo la sua serie di dispositivi M1, i quali hanno avuto modo di giungere all’interno di moltissimi dispositivi, e finalmente si sono presentati con un totale di quattro modelli.

Mentre al momento la situazione è particolarmente positiva per il colosso, che con i suoi device ha avuto modo di offrire moltissime offerte diverse per tutti, c’è da dire che di sicuro il prossimo passo è quello di rilasciare i nuovi SoC M2, di cui si discute ormai da molto tempo, e a quanto pare potrebbero giungere sul mercato già nel nel corso di quest’anno. La prossima serie del colosso di Cupertino potrebbe arrivare anche grazie al supporto di Samsung, che dopo aver contribuito alla realizzazione degli M1 in maniera parziale, potrebbe tornare tornare a cooperare con Apple.

Secondo SamMobile, l’azienda sudcoreana ha fornito ad Apple gli FC-BGA usati per la produzione di CPU e GPU che richiedono un grosso numero di connettori, con un investimento di circa un triliardo di dollari effettuato a dicembre per una fabbrica in Vietnam che servirebbe proprio per questo scopo, e un altro di 241 milioni alquanto simile per la Corea del Sud.

Considerando gli investimenti in questione, è quindi molto probabile che anche per quel che riguarda gli M2, i quali richiedono queste componenti proprio per via della complessità dei sistemi. Ovviamente, il tutto non è ancora confermato, e gli M2, sempre che questo sia il loro nome ufficiale, non sono ancora stati annunciati da parte della compagnia. Di sicuro nel corso dei prossimi mesi avremo modo di scoprire di più sui piani dell’azienda per quel che riguarda i prossimi Apple Silicon in arrivo, di cui non ci sono al momento ancora informazioni.