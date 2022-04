Xiaomi Mix Fold 2 avrà una cerniera di nuova generazione?

Sono ormai molti mesi che si parla dei nuovi Xiaomi Mix Fold 2, dispositivi che dovrebbero venire rilasciati nel giro di qualche mese da parte della compagnia, e offrire dei netti miglioramenti rispetto a quanto visto con i precedenti modelli. I dispositivi in questione però, come approfondito dal noto leaker Digital Chat Station, offriranno delle novità non solo per quel che concerne schermi e miglioramenti hardware interni, dato che dovrebbe venire inclusa anche una nuova cerniera migliorata.

A quanto pare, come spiegato da DCS, l’obiettivo dovrebbe essere quello di rendere l’apertura e la chiusura dello schermo più semplice rispetto a quanto visto in passato, con il colosso che avrebbe scelto di rendere il tutto maggiormente sottile per rendere i device maggiormente in linea con quanto offerto dalle altre compagnie.

Secondo quanto anticipato da DCS, che è bene sottolineare, risulta una fonte del mercato particolarmente autorevole e sempre pronta a fornire moltissime novità in anteprima dell’annuncio, sarà quindi presente per via di questi miglioramenti una batteria più piccola, seppur al momento non ci siano dati precisi con cui affidarsi per fare un confronto diretto rispetto a quanto visto con la scorsa generazione.

Per quel che riguarda gli schermi, stando a quel che sappiamo, dovrebbe essere un display esterno da 6,5 pollici e uno interno da 8 pollici, in grado grazie alla nuova cerniera di venire piegato in entrambi i versi, al fine di garantire agli utenti la massima versatilità e comodità quando utilizzano il loro Mix Fold 2.

All’interno dovrebbe venire incluso il SoC Snapdragon 8 Gen 1 e pare che sarà presente un refresh rate elevato, verosimilmente di 120 Hz, per entrambi i display. Al momento non abbiamo comunque che varie anticipazioni ancora da confermare, e non resterà che aspettare una risposta ufficiale da parte della compagnia in merito al tutto, sperando che l’annuncio del nuovo pieghevole sia vicino.