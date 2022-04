Huawei Mate Xs 2 svelato da delle immagini leakate?

In attesa del reveal in Cina dei nuovi Huawei Mate Xs 2, il pieghevole è stato di recente vittima di un leak di un tipster cinese, che avrebbe svelato vari dettagli.

Nonostante il dominio di Samsung per quel che concerne il mondo dei dispositivi pieghevoli, sono sempre di più le compagnie che vogliono lanciarsi in questo settore. Dopo che Huawei si è lanciata nel mercato dei dispositivi pieghevoli a febbraio del 2019 con i Mate X, arrivati in seguito anche nel 2020 con un nuovo modello migliorato sotto alcuni aspetti rispetto al predecessore, il colosso ha anche cambiato design con i suoi Mate X2.

In seguito a quando si è passati dall’apertura verso l’esterno a quella verso l’interno, la compagnia ha deciso di fare a quanto pare un passo indietro, e sembra infatti che gli Xs 2 che dovrebbero arrivare nella giornata del 28 aprile in Cina si offriranno con la tecnologia ad apertura esterna usata per i primi device pieghevoli del colosso.

Parliamo questa volta di informazioni leakate dei nuovi Huawei Mate Xs 2 che arrivano grazie al noto tipster cinese Geek_Cao, il quale avrebbe con le immagini in questione anticipato il tipo di cerniera che il colosso dovrebbe avere modo di impiegare per i suoi nuovi gioiellini, con anche qualche piacevole accenno al design forse pronto ad anticipare l’annuncio ufficiale pur risultando veritiero. Ovviamente c’è infatti da dire che il tutto va preso con le pinze fino a che il colosso non avrà avuto modo di discutere apertamente dei suoi prossimi smartphone pieghevoli con il pubblico.

Troviamo fra le altre cose un display principale che dovrebbe offrire una fotocamera di tipo punch-hole, con il tipster che ha parlato di come questo dovrebbe risultare particolarmente resistente a urti e cadute grazie alla presenza di molteplici strati protettivi. Sembra che le fotocamere sul retro saranno una 50 MP primaria, una 13 MP ultrawide e una 8 MP telephoto, con un SoC 5G come il Kirin 9000 4G o lo Snapdragon 888 4G a fornire potenza. Dovrebbe essere presente una batteria da 4.500mAh e HarmonyOS 2.0.1.