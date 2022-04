Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Sam Raimi a proposito dell’offerta di dirigere il film

Nella nuova featurette dedicata da Marvel a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi parla dell'offerta rivoltagli per dirigere il film.

24—Apr—2022 / 10:45 AM

Sam Raimi e Kevin Feige, in una nuova featurette ufficiale, dicono la loro riguardo alla regia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo film Marvel Studios in arrivo in sala il 4 maggio.

Ho ricevuto una chiamata dal mio agente, che mi informava che Kevin Feige e il team Marvel erano alla ricerca di un regista per il nuovo film di Doctor Strange. Ero un grande fan del primo film, che per me è molto intelligente e interessante. Quando è arrivata la proposta, ho pensato che sarebbe potuta essere davvero una bella sfida.

afferma il regista nel video.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

