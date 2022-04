Doctor Strange nel Multiverso della Follia bannato dall’Arabia Saudita per un personaggio gay

L’Arabia Saudita ha bannato dalle proprie sale cinematografiche il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e questo è un provvedimento dovuto alla presenza nel lungometraggio di un personaggio gay come America Chavez. Nell’Arabia Saudita l’omosessualità è considerata illegale da mostrare sui media, e per questo motivo Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato bannato.

Il provvedimento adottato dall’Arabia Saudita è lo stesso che riguarda anche il Kuwait ed il Qatar, considerando che anche in questi Paesi non è possibile acquistare biglietti per il lungometraggio, mentre è possibile farlo negli Emirati Arabi Uniti.

Parlando di America Chavez, Sam Raimi ha descritto il character come molto importante per il film sul Doctor Strange, considerando che “Strange sta ancora imparando a gestire il multiverso, e Chavez è un personaggio che può viaggiarci all’interno. Lui è una sorta di so tutto, ed in questo caso dovrà imparare da un ragazzetto intelligente”.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

Il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio nelle sale italiane. Per prenotare i biglietti, visitate il sito apposito.