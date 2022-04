Disney+ maggio 2022: tutte le novità sulla piattaforma streaming

Il mese di maggio 2022 sarà per la piattaforma streaming Disney+ dedicato al lancio dell’attesissima serie TV su Obi-Wan Kenobi, ma non mancheranno anche altri film e telefilm, che vanno da How I Met your Father a Sneakerentola, oltre alla riproposizione di lungometraggi del passato come Daredevil ed Elektra.

Qui sotto trovate nel dettaglio tutte le uscite di film e serie TV di maggio 2022 su Disney+:

Obi-Wan Kenobi (27 maggio)

Cip e Ciop agenti segreti (20 maggio)

How I Met your Father (11 maggio)

Sneakerentola (13 maggio)

Life & Beth (18 maggio)

The Valet (20 maggio)

The Quest – L’impresa dei Paladini (11 maggio)

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. stagione 1-7 (18 maggio)

Daredevil (6 maggio)

Elektra (27 maggio)

Bride Wars – La mia migliore nemica (13 maggio)

Innocenti bugie (13 maggio)

Tra le proposte Originals, per quanto riguarda l’animazione, spicca l’uscita del film d’animazione Cip e Ciop agenti segreti, una storia in cui i due personaggi si ritrovano in un momento ben lontano dalla loro carriera di interpreti, e che li riporterà a vestire i panni degli agenti speciali. Gli appassionati Marvel, invece, saranno contenti di poter vedere su Disney+ le sette stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D.

Per gli appassionati di Star Wars la serie TV su Obi-Wan Kenobi vedrà il personaggio di Ewan McGregor affrontare le conseguenze di quel che è successo alla fine di Episodio III, tra cui la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.