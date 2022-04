Apple userà i 2nm di TSMC già nel corso del 2025?

Sembra che la strada per il debutto dei chip a 2nm nei dispositivi Apple non sia particolarmente lontana, con la compagnia che potrebbe avere modo di introdurre il tutto già a partire dal 2025, nel giro di solamente poco più di 3 anni. Come ripreso sulle pagine di MacRumors, il tutto è stato da poco anticipato da DigiTimes.

Attualmente i device Apple usano dei chip con processo a 5nm, proprio come avviene con gli A15 Bionic inseriti negli iPhone 13 e SE 3, ma ciò vale anche per l’intera linea di M1. Mentre TSMC potrebbe dare il via alla produzione dei SoC a 3nm nel corso del 2022, pare che per i 2nm la strada sia in discesa. Trovate qui di seguito una dichiarazione di DigiTimes sulla questione tradotta:

TSMC ha impostato una linea temporale per dare il via al suo processo GAA di produzione a 2nm nel corso del 2025 mentre commercializzerà il processo FInFET a 3nm con miglioramenti nel corso della seconda metà del 2022, con Apple e Intel che saranno i primi clienti ad adottare entrambi i nodi, consolidando la propria dominanza nel settore avanzato dell’industria, stando a delle fonti.

Sembra che già nel corso del 2022 potremo vedere un iPad Pro con un SoC a 3nm, grazie a degli M2 che dovrebbero offrire fino al 15% di performance in più e 25% di consumi in meno.