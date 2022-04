The Sound of Magic: nuovo trailer della serie Netflix basata sul webtoon Annarasumanara

Netflix presenta The Sound of Magic, nuovo serial tv di matrice sudcoreana tratto dal popolare webtoon Annarasumanara: ecco il trailer ufficiale.

22—Apr—2022 / 11:12 AM

Netflix proporrà, dal 6 maggio, una nuova serie sudcoreana urban fantasy, tratta dal webtoon Annarasumanara e dal titolo The Sound of Magic: oggi è stato svelato sul web il nuovo trailer del serial, in lingua originale con sottotitoli.

Questa la sinossi ufficiale:

Dramma toccante che racconta la storia della ragazza costretta a crescere troppo in fretta Yoon Ah-yi e del misterioso mago Rieul che vuole rimanere bambino nonostante sia già adulto.

Leggi anche: