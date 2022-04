Pirati dei Caraibi: Johnny Depp rivela di non aver mai visto il film

Durante l'udienza in tribunale, l'attore Johnny Depp ha dichiarato di non aver mai visto il film Pirati dei Caraibi.

Durante l’udienza in tribunale per il processo di diffamazione contro Amber Heard, l’interprete Johnny Depp ha riservato diversi passaggi della sua dichiarazione all’esperienza con il franchise dei Pirati dei Caraibi, ed ha rivelato di non aver mai visto il primo film della serie cinematografica.

Ecco le parole dell’attore:

Non ho mai visto il film, però so che è fatto piuttosto bene. La produzione ha voluto proseguire con la saga, ed in quel momento per me era una cosa positiva.

Il fatto di non vedere Pirati dei Caraibi non è stato però per Johnny Depp un sintomo di avversione nei confronti della saga, considerando che nel 2009 l’attore ha parlato della sua abitudine a non guardare i suoi stessi film.

In un certo senso- ha dichiarato- una volta che ho fatto il mio lavoro per il film, nient’altro ha a che fare con me. Ed io ne sto lontano, cerco di mantenermi il più possibile nell’ignoranza.

Ricordiamo che la saga dei Pirati dei Caraibi è iniziata con il primo lungometraggio intitolato La Maledizione della Prima Luna nel 2003, ed ha portato lo stesso Johnny Depp a guadagnarsi una candidatura agli Oscar.

