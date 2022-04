Johnny Depp parla in tribunale: “Non ho mai picchiato Amber Heard”

Uno dei processi più attesi dell’anno si sta consumando in Virginia, e vede Johnny Depp e Amber Heard uno di fronte all’altro. Ieri l’attore Johnny Depp ha parlato per la prima volta durante il processo, e tra le varie dichiarazioni fatte ha assicurato di “non aver mai picchiato Amber Heard”.

Ecco alcune delle dichiarazioni dell’attore:

Ci sono stati dei litigi, ma non sono mai arrivato a picchiare Amber Heard, e né ho mai picchiato alcuna donna in vita mia […] Le accuse mosse nei miei confronti sono atroci ed inquietanti, e non sono basate su alcun tipo di verità. Ho perciò voluto difendere non solo me stesso, ma anche i miei figli. Volevo ripulirli da questa cosa, perché dovevano leggere notizie non vere sul loro padre. È strano quando un giorno sei Cenerentola, e poi in pochi secondi vieni trasformato in Quasimodo.