Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la Marvel Multiverse Experience arriva a Milano

In occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia è in arrivo a Milano la Marvel Multiverse Experience. Per la prima volta in Italia, i fan Marvel potranno vivere un percorso immersivo di circa 30 minuti attraverso delle stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film. La Marvel Multiverse Experience sarà aperta al pubblico dal 4 all’8 maggio. Maggiori informazioni in merito alle modalità di prenotazione gratuita saranno prossimamente disponibili.

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

Il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio nelle sale italiane. Per prenotare i biglietti, visitate il sito apposito.

