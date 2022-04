Il brivido di SCREAM sta per ritornare in home video (con molte scene inedite) dal 21 Aprile!

Acclamato come “uno slasher mozzafiato, tagliente, degno della sua eredità” (Meagan Navarro, Bloody Disgusting), il nuovo attesissimo capitolo della saga di SCREAM, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, è pronto a terrorizzare il piccolo schermo grazie alle edizioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 21 Aprile 2022.

Il film è il quinto capitolo della serie cinematografica di Scream, sequel diretto di Scream 4, uscito nel 2011. È la prima pellicola a non essere diretta da Wes Craven, deceduto nel 2015.

Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox e Marley Shelton riprendono i propri precedenti ruoli, mentre nel cast sono stati inseriti Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison e Sonia Ben Ammar. Riprendono i ruoli dei precedenti film anche Skeet Ulrich (dal primo film) e Heather Matarazzo (dal terzo film).

Viene menzionato inoltre (ma senza apparire) Mark Kincaid, interpretato da Patrick Dempsey nel terzo capitolo della saga.

La pellicola è stata un enorme successo al botteghino – a tal punto che si sta già lavorando ad un nuovo capitolo per questa immortale saga con protagonista il sanguinario Ghostface – ed è stato valutato più che positivamente Certified Fresh® su Rotten Tomatoes®.

Nel 1996 il primo Scream creato e diretto da Wes Craven aveva segnato un importante punto di non ritorno nel cinema horror, soprattutto nello slasher. Potremmo quasi definirlo “l’inizio della fine”, perché dopo Scream l’horror al cinema subì un’importante battuta d’arresto in termini di qualità.

Il genio di Craven era riuscito però a creare una saga dissacrante ed incredibilmente innovativa, giocando con gli archetipi dell’horror e le regole dei grandi maestri – lui compreso – capovolgendole e quasi facendosene beffe, per un mix che sapeva come mescolare tra loro brivido e divertimento, creando un nuovo incredibile mostro sacro del cinema horror.

In questo senso SCREAM riesce proprio a riportare in alto i valori dello stesso Craven, creando una pellicola che è stata capace di convincere su tutta la linea, tanto attraverso le new entry quanto con i personaggi storici. Ed ora la paura sta per ritornare nelle nostre case. Le versioni 4K Ultra HD e Blu-ray offrono contenuti bonus che includono scene tagliate, interviste con i membri del cast storico insieme a quelli nuovi e un approfondimento sull’eredità lasciata dalla leggenda dell’horror Wes Craven:

Commento dei filmaker — I registi, gli sceneggiatori e gli autori svelano come sopravvivere a questo film horror.

Tracce di sangue — Le star di Scream Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette si immergono nei loro personaggi e svelano perché sono tornati per il nuovo capitolo del loro franchise horror preferito.

Sangue nuovo — Incontra la nuova generazione di vittime e potenziali assassini di Woodsboro!

Nell’ombra del Maestro — Il cast onora il maestro del cinema Wes Craven e ripercorre la sua incredibile eredità di regista che ha ridefinito il genere horror.

Scene inedite — Attenzione! Sono tornati dal mondo dei morti: guarda le scene tagliate dal film.

Le edizioni home video di Scream disponibili sono le seguenti:

Sinossi

Venticinque anni dopo la serie di efferati omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Ora, solo Sidney Prescott (Neve Campbell), l’ex sceriffo Dewey Riley (David Arquette) e la reporter Gale Weathers (Courteney Cox) possono trovare una soluzione per fermare il killer dal momento che tutti sono possibili sospetti. All’interno del cast del film troviamo anche Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, and Marley Shelton.

SCREAM sarà disponibile in home video dal 21 Aprile con Koch Media