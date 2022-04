Prehistoric Planet: il trailer della docuserie di Apple TV+

21—Apr—2022 / 11:10 AM

Per tutti gli appassionati di dinosauri la piattaforma streaming di Apple ha realizzato una docuserie che verrà distribuita a maggio intitolata Prehistoric Planet, di cui è stato da poco diffuso il trailer dedicato. A produrre le musiche della docuserie è stato il celebre compositore Hans Zimmer.

Qui sotto trovate il trailer di Prehistoric Planet.

La voce narrante originale di Prehistoric Planet sarà di David Attenborough, mentre la produzione è stata affidata a Jon Favreau, Mike Gunton, ed ai BBC Studios Natural History Unit. In questa docuserie verrà presentato un viaggio attraverso l’acqua, il deserto, le foreste e le terre che 66 milioni di anni fa popolavano il nostro pianeta.

Tra le specie che verranno mostrate in questa docuserie troviamo due nuovi tipi di Tirannosauri: il Qianzhousaurus Rex ed il Nanuqsaurus. E poi non mancheranno altre specie, come lo Pterodattilo, il Triceratopo, il Velociraptor. Tra gli altri aspetti particolari della docuserie ci saranno i filmati che ricostruiranno le capacità del Tyrannosaurus Rex di poter nuotare.

Per tutti gli appassionati di dinosauri la docuserie Prehistoric Planet offrirà un nuovo intrigante sguardo agli esseri che hanno abitato la Terra milioni di anni fa. Gli episodi della serie usciranno su Apple TV+ tra il 23 ed il 27 maggio.