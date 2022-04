Mindhunter 3: la terza stagione sarebbe stata ambientata ad Hollywood

Il regista Andrew Dominik ha parlato di recente a Collider della sua esperienza sul set di Mindhunter, ed ha anche rivelato quali situazioni sarebbero state alla base di Mindhunter 3, la terza stagione mai realizzata della serie Netflix. Al centro di tutto ci sarebbe stata Hollywood.

Ecco le parole di Andrew Dominik:

Diverso tempo fa David Fincher si è così espresso sulle motivazioni per cui Mindhunter non è proseguito:

Non so se ha senso continuare. Era uno show costoso. Aveva un pubblico molto affezionato, ma non abbiamo mai avuto numeri tali da giustificarne il costo.