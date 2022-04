Instagram frena i freebooter: stop ai video presi da TikTok e ricaricati

Instagram cambierà il suo algoritmo, in modo da penalizzare i video presi da TikTok e ricaricati sul social. "Daremo priorità all'originalità".

Instagram si prepara a cambiare nuovamente gli algoritmi che regolano il reach organico dei post pubblicati sui social. Adam Mosseri, amministratore delegato del social, ha spiegato che il nuovo algoritmo cercherà di dare maggiore visibilità ai post originali e di qualità, riducendo al contrario la circolazione dei post compiati. Insomma, una stretta contro il cosiddetto freebooting.

Instagram vuole anche azzoppare i contenuti ricaricati da altri social. Nell’obiettivo ci sono soprattutto i video presi da TikTok e ricaricati su Instagram, che chiaramente costituiscono un importante assist alla piattaforma rivale. Il social vuole dare maggiore visibilità ai contenuti creati nativamente per Instagram, penalizzando le pagine che prendono post e video da altre fonti.

«Vogliamo dare priorità all’originalità», ha spiegato Mosseri con un video pubblicato ad hoc per presentare l’imminente novità.

Instagram penalizzerà anche gli utenti che si limitano – nel tentativo di monetizzare – a creare compilation dei contenuti di altri influencer, streamer e creatori di contenuti. In altre parole, la monetizzazione deve andare solo al creatore del contenuto originale – e non anche ai freebooter.

Il rischio chiaramente è che gli algoritmi non riescano a riconoscere correttamente l’autore originale di ciascun contenuto, segnalando contenuti legittimi come copiati. Mosseri ha promesso che la maggior parte dei contenuti verranno esaminati con attenzione per evitare di penalizzare ingiustamente i creatori di contenuti.