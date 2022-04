Google: arrivano i dati sulla qualità dell’aria delle città, ma per il momento non Italia

Negli USA e in alcune altri paesi, è diventato possibile usare Google per consultare i dati sulla qualità dell'aria delle città.

Google ha presentato un nuovo servizio con un focus sulla salute e l’ambiente. Il motore di ricerca mostrerà presto i valori della qualità dell’aria delle principali città. Per il momento la novità riguarda esclusivamente gli Stati Uniti, l’India e alcune metropoli dell’Australia.

Funziona in modo molto semplice: basta cercare il nome della città su Google, più la query ‘air quality’, per ottenere, nei dettagli, le informazioni sull’inquinamento dell’aria. Tutti i dati vengono forniti da PurpleAir e airnow.gov. Al momento Google non ha fornito informazioni sul possibile debutto del servizio anche in Europa e in Italia.

Curiosamente, in alcune città Google non si limita a fornire i risultati generali, ma consente anche di guardare nei dettagli i valori della qualità dell’aria di ciascun quartiere o municipalità. Google si premura anche di fornire all’utente le informazioni sulla stazione da cui provengono i dati. Con lo scopo di ottenere risultati relativi ad una zona ancora più circoscritta, l’utente può anche scegliere di visualizzare i dati forniti dai cosiddetti air sensor, cioè i sensori economici e portatili. Quest’ultimi ovviamente forniscono una stima approssimativa e meno accurata, ma sono comunque utili per ottenere informazioni su aree specifiche.

Il nuovo strumento funziona sia da mobile che su desktop, oltre che sull’app ufficiale di Google. Purtroppo il servizio non soltanto non è disponibile per le città italiane, ma non è nemmeno fruibile dal nostro paese, nel senso che per visualizzare i dati sulla qualità dell’aria delle città interessate dal progetto bisogna necessariamente essere residenti in USA, India o Australia.