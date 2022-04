Sonic Origins: trailer della nuova raccolta digitale rimasterizzata di grandi classici

L'esperienza classica dei giochi in 2D di Sonic the Hedgehog da cui è partita la leggenda arriva ora in una raccolta rimasterizzata: Sonic Origins.

Fan di Sonic, preparatevi per rivivere l’esperienza dei giochi classici di Sonic the Hedgehog come mai avete fatto! Sonic Origins è un nuova raccolta che ripropone gli amatissimi titoli di Sonic in 2D usciti originariamente su SEGA Genesis/Mega Drive: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, in versione digitale rimasterizzata per le piattaforme di generazione attuale.

Sviluppata da SEGA, Sonic Origins offre tutta l’azione leggendaria di Sonic dei titoli originali, reinterpretandola allo stesso tempo grazie a una grafica rimasterizzata, funzioni aggiuntive, nuovi contenuti, modalità e tanto altro. La raccolta Sonic Origins sarà disponibile in forma digitale nel giorno del compleanno di Sonic, il 23 giugno 2022, al prezzo di €39,99 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Da oggi è possibile pre-ordinare Sonic Origins per ottenere accesso ai bonus esclusivi.

In Sonic Origins, i giocatori si uniranno a Sonic, Tails e Knuckles per correre alla velocità della luce attraverso versioni rimasterizzate di livelli iconici come Green Hill Zone e Chemical Plant Zone, per vivere una classica esperienza supersonica pensata per le piattaforme dell’attuale generazione. I giocatori possono passare dalla modalità Classica a quella Anniversario per affrontare a tutta velocità i giri della morte e conquistare anelli mentre sono in missione per salvare il mondo dal malvagio Dr. Eggman. Con Sonic Origins, i nuovi fan di Sonic di nuova e vecchia data potranno celebrare i classici episodi di Sonic che hanno reso il leggendario franchise così iconografico. Con una nuova grafica rimasterizzata, personaggi, modalità di gioco, zone e altro ancora, Sonic Origins porta il meglio dei titoli Sonic originali ai giorni nostri.

Caratteristiche principali:

Modalità Classica: Vivi tutta la magia dei tempi andati con la modalità Classica e goditi tutti i giochi della raccolta nella forma originaria, per un’esperienza di Sonic tradizionale con sfide classiche. Questa modalità ripropone i giochi in maniera fedele, sia stilisticamente che per funzionalità, e bisogna completarla con un numero di vite limitato.

Modalità Anniversario: La modalità Anniversario permette di giocare con una visuale a tutto schermo e vite infinite, per godersi tutto lo spettacolo senza incappare mai nel Game Over.

Missioni, medaglioni e museo: Metti alla prova le tue abilità e guadagna medaglioni affrontando diverse missioni durante i giochi. I giocatori possono spendere medaglioni per sbloccare nuovi contenuti, provare livelli speciali e tanto altro.

Per effettuare il pre-ordine di Sonic Origins, potete visitare il sito ufficiale a quest’indirizzo.

Sonic Origins – Bonus pre-ordine digitale:

100 medaglioni bonus

Modalità Specchio sbloccata

Letter Box (Cornice Mega Drive)

Sonic Origins- Digital Standard – €39.99:

Gioco principale

Sonic Origins – Digital Deluxe – €44.99:

Gioco principale

Missioni aggiuntive difficili

Letterbox

Personaggi nel menù principale

Visuale dell’isola nel menù principale

Animazione dei personaggi nella Riproduzione musicale

Tracce musicali esclusive dei giochi per Mega Drive

Sonic Origins – Pacchetti Premium e Classic Sound – €3.99:

Tracce musicali esclusive dei giochi per Mega Drive

Leggi anche: