Robert Eggers è sicuro che non dirigerà mai un film Marvel

Intervistato da Comicbook.com il regista Robert Eggers si è espresso su diversi argomenti che ruotano attorno ai cinecomics, tra cui la sua non attitudine a dirigere film Marvel, e la performance di Robert Pattinson nei panni di Batman.

Parlando delle possibilità che Robert Eggers possa dirigere un cinecomics il regista ha detto:

Sicuramente non potrei mai fare un film Marvel. Cosa avrei da offrirgli? Tutto ciò in cui sono bravo è in antitesi rispetto alle caratteristiche che dovrebbe avere un bravo regista Marvel. Perciò non vedo concretamente questa cosa.

Mentre per quanto riguarda Robert Pattinson come Batman, Robert Eggers, che ha diretto l’attore in The Lighthouse, ha dichiarato:

Penso che sia stato eccezionale, e ho anche apprezzato il tocco autoriale di Matt Reeves dato ad un film cinecomics.

Ricordiamo che Robert Eggers arriva al cinema il 21 aprile con il film The Northman. La storia segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. Il cast è ricco di star e include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe. Il lungometraggio, co-sceneggiato da Sjón, vede la produzione di Lars Knudson, Mark Huffam e New Regency.