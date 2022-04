NVIDIA RTX 4090 è già entrata in fase di test?

Non abbiamo ancora dettagli ufficiali per quel che concerne le schede video che dovrebbero avere modo nel giro di solamente qualche mese di comporre la linea delle RTX 4000. Parliamo di dispositivi che stando a quanto anticipato fino a oggi avranno modo di fornire delle performance a dir poco migliori rispetto a quanto visto con le RTX 3000, e che a quanto pare potrebbero avere modo di giungere prima del previsto.

Il noto tipster Kopite7Kimi, come spiegato sulle pagine di TechRadar e potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, ha parlato di come infatti la compagnia si trovi già al lavoro sui test di quella che sembrerebbe la RTX 4090, almeno al lancio pronta a fare da capitano alla serie di dispositivi. Si parla del modello noto come AD102, che secondo quanto anticipato fino a oggi sarà la flagship delle RTX 4000, seppur anche in questo caso sia bene aspettare novità in tal senso.

Con il dispositivo che è entrato in questa fase, dovremmo quindi essere sempre più vicini al lancio dei device noti fino a oggi come Ada Lovelace, e che nella propria ammiraglia troveranno apparentemente VRAM GDDR6X a 24 Gbps. Secondo quanto emerso fino a oggi però, dettaglio a cui il colosso potrebbe star lavorando proprio in questo momento, il tallone d’Achille dei nuovi dispositivi dovrebbe riguardare i loro consumi, a quanto pare pronti ad aumentare di molto rispetto a quanto non si sia visto fino a oggi, con la potenza maggiore che giustifica ovviamente tale scelta.

Non resterà che attendere il tanto atteso reveal ufficiale dei nuovi gioiellini, sperando che come suggerisce la dichiarazione del noto insider, questo non necessiti ancora molto tempo, e NVIDIA possa comunicare ai propri fan lo stato dei lavori per quel che concerne la sua prossima serie di schede video in arrivo.