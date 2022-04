L’iPhone 14 avrà una fotocamera frontale con autofocus e maggiore apertura?

Secondo alcune ultime indiscrezioni, Apple potrebbe avere fatto degli importanti passi in avanti sul fronte della selfie cam. Il prossimo iPhone 14 potrebbe avere una fotocamera frontale con autofocus e con un’apertura più ampia. Lo sostiene Ming-Chi Kuo, noto analista esperto del mondo della mela morsicata.

La nuova fotocamera, grazie ad un’apertura di f/1.9, sarebbe in grado di scattare selfie migliori anche in condizione di scarsità di luce. Oltre, ovviamente, alla possibilità di offrire una modalità ritratto ancora più completa, con l’auto-offuscamento degli sfondi.

Secondo Kuo, la nuova e migliorata fotocamera frontale dovrebbe debuttare su tutti e quattro i nuovi iPhone 14 che verranno presentati a settembre. Insomma, non si tratta di una feature esclusiva dell’iPhone 14 Pro — che pure, soprattutto in questa generazione, dovrebbe avere diverse specifiche e funzionalità in esclusiva, non presenti anche sull’iPhone 14 ‘base’.

Infatti, secondo gli ultimi rumor l’iPhone 14 Pro avrà il nuovo chip A16, mentre il 14 base continuerà ad offrire l’attuale chip A15. Sembra anche che il 14 Pro non avrà il notch, sostituito da una soluzione punch-hole. Anche quest’ultima novità non sarà presente sull’iPhone ‘essenziale’.