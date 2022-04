Google Pixel 6 non starebbe vendendo come sperato, secondo dei venditori

Sembra che le vendite dei Google Pixel 6 non stiano andando come previsto, come da poco riportato da una ricerca e ripreso da Android Authority.

A quanto pare, le vendite dei Google Pixel 6 non starebbero andando come sperato, con la compagnia che starebbe anche optando per degli incentivi a dei venditori al fine di promuovere i suoi flagship. Il tutto è arrivato grazie a una ricerca di Wave7, come ripreso sulle pagine di Android Police, relativa ad alcuni venditori negli Stati Uniti, che avrebbero spiegato come all’effettivo non siano molti gli acquirenti volenterosi di voler mettere mano su uno di questi gioiellini della nuova serie.

C’è all’effettivo da dire che i nuovi telefoni di Google si presentano con delle ottime potenzialità e all’effettivo non puntano a un pubblico particolarmente grande, risultando infatti principalmente legati alla fascia alta per via del proprio prezzo e delle varie feature presenti. Stando a quanto di recente svelato dalle analisi, a quanto pare la compagnia ha ricorso ai bonus “spiff” come altre per aumentare il numero delle vendite.

C’è da dire che al contrario di quanto di recente emerso, nel corso dell’ultimo quarto di anno del 2021 le vendite dei Pixel sono state particolarmente promettenti, e infatti, nonostante alcuni problemi riscontrati, la compagnia ha parlato anche di come il feedback di clienti e partner siano stati positivi. Resta comunque possibile che l’interesse sia sceso con l’inizio del 2022, anche se la compagnia ha avuto modo di lavorare a molteplici patch al fine di risolvere tutti i problemi legati ai dispositivi che si sono presentati in prossimità del day one.

Mentre è bene prendere ovviamente il tutto con le pinze, al momento non sappiamo quale sarà il destino dei Pixel 6 per quel che riguarda le vendite future, e l’attenzione è puntata nello specifico ai prossimi Pixel 6a che dovrebbero venire rilasciati nel giro di poco tempo e ai futuri Pixel 7.