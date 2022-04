Ezra Miller è stato arrestato di nuovo alle Hawaii

20—Apr—2022 / 8:39 AM

L’interprete Ezra Miller non riesce a darsi tregua, e dopo le varie segnalazioni e l’arresto alle Hawaii l’attore è stato arrestato di nuovo. Il tutto è avvenuto alcune ore prima che Miller si presentasse in tribunale per affrontare le accuse del primo arresto.

Secondo quanto riportato dai siti locali delle Hawaii, Ezra Miller sarebbe stato nuovamente arrestato per aggressione. Nonostante una fonte della Warner Bros. abbia smentito che il futuro dell’interprete nei panni di Flash sia in discussione, è probabile che alla lunga questi comportamenti e situazioni possano portare la casa di produzione a fare delle serie riflessioni.

Ezra Miller è stato arrestato per la prima volta dopo aver scatenato un litigio all’interno del Margarita Village bar in cui si stava svolgendo un karaoke. Il 29 marzo Miller è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 500 dollari, mentre la coppia aggredita ha chiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti. A causa di tutto ciò era stato riportato che il 30 marzo Warner Bros. e DC si erano incontrate per capire meglio cosa fare del futuro dell’attore. Successivamente questa voce è stata smentita.

Potrebbero interessarti anche queste news su Ezra Miller: