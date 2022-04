WhatsApp permetterà di cambiare lingua dall’app

Come da poco confermato dalla beta di WhatsApp, in futuro risulterà possibile cambiare lingua direttamente dall'app di messaggistica in maniera veloce.

Come riportato dalle pagine di WABetaInfo e ripreso da Android Police, WhatsApp ha avuto modo di aggiornarsi ancora una volta in beta con una feature particolarmente interessante. Cambiare lingua delle applicazioni su smartphone non è un processo particolarmente intuitivo, ma sembra che Meta voglia rendere il tutto decisamente più facile.

A partire dalla beta 2.22.9.13 infatti, nonostante il tutto sia stato reso disponibile ancora per pochi utenti, la compagnia ha introdotto la possibilità di cambiare lingua in maniera veloce, scegliendo dalle impostazioni classiche dell’app quale utilizzare. Il tutto potrebbe risultare utile in molti casi, specialmente quando ad esempio ci si vuole esercitare in un linguaggio a cui non si è abituati, e avere un’app così utilizzata a rendere il processo più facile non è cosa da poco.

C’è da dire che ovviamente non si tratta di una feature esclusiva, e sono già molte le app che all’infuori della scelta del proprio sistema operativo, che viene considerata solamente come principale, permettono di optare per questo utile passaggio.

Non resta che vedere quali saranno tutte le lingue disponibili a cui accedere, e quando finalmente il tutto verrà reso disponibile per gli utenti in tutto il mondo all’infuori della beta.