Twitter: sviluppatore svela in anticipo il tasto di modifica?

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi potrebbe aver svelato in anticipo il pulsante di modifica che Twitter dovrebbe svelare nel giro di non troppo tempo.

Si parla ormai da tempo del tasto di modifica di Twitter, e dopo che il tutto è stato annunciato come pesce d’aprile, la compagnia ha davvero confermato di essere al lavoro sul tutto, svelando che ciò verrà reso disponibile nel corso dei prossimi mesi.

All’effettivo, non ci sono stati molti dettagli in merito al nuovo pulsante per la modifica, seppur lo sviluppatore Alessandro Paluzzi potrebbe aver di recente svelato il look che questo avrà, in anticipo rispetto a qualunque tipo di comunicazione in tal senso da parte della compagnia. Parliamo di una figura particolarmente autorevole sempre pronta a fornire grosse anticipazioni come questa, come potete scoprire qui di seguito.

Sembra quindi che si avrò modo di accedere al tutto semplicemente utilizzando il menu con i tre puntini, e scegliendo quindi di modificare quanto caricato sulla piattaforma al posto di doverlo obbligatoriamente cancellare com’è stato fino a oggi. Nel mentre, lo sviluppatore Nima Owji ha mostrato ancora una volta su Twitter una GIF in cui mostra l’intero processo, che potete vedere qui di seguito per un approfondimento migliore sulla questione.

I recorded a GIF from the upcoming #Twitter's Edit Button! pic.twitter.com/FPIRzzjUAF — Nima Owji (@nima_owji) April 16, 2022

Al momento non sappiamo quando la feature verrà rilasciata, e non servirà quindi che aspettare novità ufficiali in tal senso da parte dell’azienda, sperando che questa abbia presto modo di approfondire la questione.