The Lost City: Valeria Marini e Matteo Diamante avventurieri per caso nel nuovo spot

L’influencer Matteo Diamante e la diva Valeria Marini sono i protagonisti di un ironico video pensato per far rivivere agli spettatori le dinamiche di uno dei film più divertenti dell’anno: The Lost City, la commedia campione di incassi in America con Sandra Bullock e Channing Tatum in uscita in tutti i cinema italiani a partire dal 21 aprile.

Lontani da set e location cittadine, si sono lanciati in una vera e propria caccia al tesoro tra natura incontaminata, pareti rocciose, grotte e cascate paradisiache. Il tutto guidati dal libro “The Lost City of D” che conteneva tutti gli indizi per arrivare alla destinazione finale. Il risultato? Una giungla di risate!

Questa la sinossi ufficiale del film:

Loretta Sage (Sandra Bullock), solitaria scrittrice di successo, ha trascorso la sua carriera scrivendo popolari romanzi d’amore e di avventure ambientati in luoghi esotici.

Il protagonista dei suoi racconti è il bellissimo modello di copertina Alan (Channing Tatum), che nelle pagine di questi libri incarna l’eroe “Dash”.

Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto che lei possa condurlo al tesoro dell’antica città perduta, descritta così bene nel suo romanzo.

Alan, spinto dalla voglia di dimostrare a tutti che può essere un eroe anche nella vita reale, si mette in viaggio per salvarla.

Coinvolta in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia sarà costretta ad andare d’accordo per sopravvivere, ma soprattutto per trovare l’antico tesoro prima che sia perso per sempre.

