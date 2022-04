Spider-Man: No Way Home – Un appassionato ha guardato il film 292 volte stabilendo un record

Ramiro Alanis ha stabilito il Guinnes World Record di visione di un film, guardando Spider-Man: No Way Home 292 volte.

Ramiro Alanis ha stabilito un record per quanto riguarda le visioni di un film al cinema, e lo ha fatto con Spider-Man: No Way Home: l’appassionato è andato a vedere il lungometraggio ben 292 volte! Le visioni sul grande schermo sono avvenute tra il 16 dicembre 2021 ed il 15 marzo 2022.

Ecco il video di celebrazione.

Ramiro Alanis, americano della Florida, ha trascorso ben 720 ore a guardare Spider-Man: No Way Home. Già qualche anno fa Alanis aveva provato a stabilire questo record andando a vedere Avengers: Endgame 191 volte. Fu però battuto da Arnaud Klein, che andò a vedere Kaamelott: First Instalment ben 204 volte.

Per stabilire questo Guinnes World Record, Ramiro ha speso 3400 dollari in biglietti del cinema. La dedica per il risultato è andata alla nonna di Alanis. L’uomo ha detto:

Mia nonna era la mia prima sostenitrice, e per questo voglio ancora detenere il titolo. Se qualcuno mi volesse battere di nuovo spero che ci pensi due volte.

Spider-Man: No Way Home è disponibile attualmente sia in Home Video che sulle piattaforme digitali. Ecco la sinossi del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.