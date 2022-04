Minecraft: Jason Momoa in trattative per partecipare al film

Jason Momoa è in trattative con la Warner Bros. per fare da protagonista nel film tratto da videogioco di Minecraft.

Riguardo al progetto dedicato al film su Minecraft non sono stati offerti molti dettagli, se non che, oltre al possibile coinvolgimento di Jason Momoa, Jared Hess (Napoleon Dynamite) dovrebbe fare la regia del progetto, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Chris Bowman e Hubbell Palmer (Masterminds).

Mary Parent, Roy Lee e Jill Messick saranno i produttori del film, assieme a Lydia Winters e Vu Bui di Mojang, Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts che faranno da produttori esecutivi. Ricordiamo che il videogioco di Minecraft è stato sviluppato per la prima volta nel 2011 dai Mojang Studios, mentre l’ultimo titolo ha fatto il suo esordio sulle piattaforme nel maggio 2020, e stiamo parlando di Minecraft Dungeons.

Per quanto riguarda Jason Momoa ricordiamo che l’attore ha da finito di partecipare alla lavorazione di Aquaman 2, ed ultimamente si è visto nella serie televisiva di Apple TV+ intitolata See, e nel film di Denis Villeneuve Dune.