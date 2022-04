Meta starebbe perdendo interesse nel mondo di podcast e audio

Dopo che circa un anno fa Facebook, adesso diventata Meta, ha avuto modo di portare parte del proprio interesse nel mondo di nuovi formati audio, sembra che la compagnia stia facendo un salto indietro. Parliamo nello specifico del mondo dei podcast, come con feature che hanno iniziato ad arrivare a giugno dello scorso anno per gli Stati Uniti, ma che nel corso del tempo non sono state supportare al meglio, e a quanto pare potrebbero presto sparire.

Come ripreso da Android Police infatti, le pagine di Bloomberg hanno parlato di come la piattaforma social stia tirando indietro le sue iniziative legate al mondo dei podcast, focalizzandosi invece su altro. A quanto pare infatti, la compagnia starebbe dando priorità allo shopping online, agli eventi nel mondo del metaverso e ai progetti con brevi video che includono anche i suoi partner per quel che riguarda il podcast. Il tutto è di sicuro riconducibile con facilità a quanto fatto da TikTok nel corso del tempo e ai successo che questo ha avuto modo di riscuotere nel corso del tempo.

C’è da dire che lo scorso anno, fra Clubhouse e Spotify, con anche ulteriori aziende come Amazon che hanno deciso di tuffarsi nel mondo dell’audio, il settore era particolarmente promettente, ma a quanto pare dopo che Facebook ha espresso il suo interesse in tal senso, questo non ha saputo mantenere il suo successo.

Ciò non vuol dire ovviamente che il colosso abbia deciso di abbandonare del tutto questo mondo, ed è anzi probabile che in futuro vedremo ulteriori progetti in tal senso e un supporto continuo per quel che concerne il mondo dell’audio, seppur sembra ormai certo che gli obiettivi dell’azienda siano ormai altri, fra cui anche il metaverso, un settore potenzialmente più rilevante per il futuro.