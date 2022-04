Intel potrebbe rinviare le schede ARC desktop

Sembra che Intel si troverà a rinviare ancora una volta le sue schede video ARC per desktop, come da poco emerso grazie a un leak particolarmente preoccupante.

Abbiamo visto Intel entrare nel mercato delle schede video con le sue ARC arrivate per quel che riguarda il campo mobile, ma sembra che ci siano delle brutte notizie per quel che concerne il debutto dei dispositivi in questione su desktop. Parliamo delle schede grafiche di cui si parla ormai da molteplici mesi, e che a quanto pare continuano a incontrare diversi problemi nel corso del loro percorso, fra cui ulteriori rinvii inaspettati dopo i primi lanci.

A quanto pare, la serie A, ovvero i gioiellini pensati per giungere su desktop, sarebbero stati secondo il leaker Enthusiastic Citizen, come ripreso da Wccftech, rinviato di qualche mese. Mentre si parlava infatti di un debutto relativamente vicino, a quanto pare questo potrebbe avvenire solamente verso la fine del secondo quarto di anno del 2022 o addirittura all’inizio del Q3. Stando a quanto anticipato, ci sono attualmente tre modelli che dovrebbero comporre la serie: A770, A750, A580 e A380.

Sembra che la più veloce sarà la A770, la quale dovrebbe essere in grado di fronteggiare le RTX 3060 Ti per quel che concerne le performance. Tuttavia, dover far passare la seconda metà dell’anno per mettere mano sulle schede in questione non è di sicuro una buona notizia, visto che le prime informazioni trapelate, assieme a quelle comunicate dalla compagnia, avevano evidenziato una situazione maggiormente rosea.

Stando a quel che sappiamo, la A770 potrebbe offrire un boost di clock fino a 2,4 GHz e 12 GB o 16 GB di VRAM, il che la renderebbe quindi adatta alla fascia medio alta, seppur non sia chiaro se Intel voglia in futuro fornire agli utenti dei device maggiormente potenti per riuscire a competere al meglio anche sotto questo campo con le offerte particolarmente agguerrite di NVIDIA e AMD.