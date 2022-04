Geeked Week 2022: dal 6 al 10 giugno torna l’evento Netflix di presentazione

Netflix ha diffuso il primo teaser poster relativo alla Geeked Week 2022, in programma dal 6 al 10 giugno, con tante novità sui suoi nuovi show per quest'anno.

A quanto pare diverrà un appuntamento annuale, quello con la Geeked Week di Netflix, che come l’anno scorso andrà in onda a giugno sui canali social della piattaforma streaming. Ad annunciarlo, un teaser poster scevro di informazioni dirette ma con diversi indizi da decifrare sulla Geeked Week 2022, in programma dal 6 al 10 giugno 2022.

In attesa di un vero teaser trailer e del comunicato ufficiale con tutti gli annunci, nel poster possiamo adocchiare numerosi riferimenti grafici più o meno semplici da decifrare: ad esempio la polena della Going Merry indica che ci sarà un qualche reveal relativo a One Piece. Tra gli altri show palesemente della partita abbiamo Lock & Key, The Sandman, Stranger Things, The Umbrella Academy e Resident Evil. Restiamo in attesa di avere più info in proposito.

Qui potete leggere dell’annuncio dell’evento dell’anno scorso, per capire meglio di che tipo di show si tratta: