Downton Abbey 2: Una Nuova Era, il dietro le quinte con Lady Clara Amfo

19—Apr—2022 / 10:42 AM

Un ospite molto speciale è arrivato alle porte di Downton Abbey: in questa nuova serie in quattro parti, Lady Clara Amfo vi porterà in un viaggio dietro le quinte di Downton Abbey 2: Una Nuova Era, secondo film sequel della celebre serie tv, dal 28 aprile solo al cinema.

Il pluripremiato scrittore Julian Fellowes e il regista Simon Curtis riuniscono l’amato cast in un grande viaggio nel sud della Francia, al fine di scoprire il mistero della villa appena ereditata dalla Contessa Madre di Grantham.

Il ricchissimo cast vanta, al suo interno, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton, Penelope Wilton e i nuovi membri del cast Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccaï.

