Deliver Us from Evil la recensione

La recensione di Deliver Us From Evil con inseguimenti sui tetti, yakuza vendicativi e brutali risse: non manca proprio niente nel film di Hong Won-chan.

Iniziamo la recensione di Deliver Us From Evil con una domanda: quanto vi piacciono le storie di vendetta? Il secondo film diretto da Hong Won-Chan, che ha anche scritto la sceneggiatura, è un thriller d’azione coreano ed è una storia di vendetta su un assassino dal cuore d’oro, che rischia tutto per un innocente. Come molti film di successo, si tratta della tragedia intima di qualcuno che si rende conto che vuole uscire da uno stile di vita omicida ma non può, e che la sua vita passata a uccidere si rifletterà sempre su di loro.

Per fortuna, anche se questo è il tipo di premessa che Liam Neeson, Nicolas Cage o innumerevoli altri attori hanno sfornato come un film di serie B per incassare lo stipendio, Hong ha guarnito il suo realismo con uno stile esperto e un cattivo che rafforza la mancanza di novità con la qualità. I brividi che vi regalerà Deliver Us From Evil sono molto genuini.

In-nam (Hwang Jung-min), la mascella serrata di un sicario, ha appena terminato il suo ultimo lavoro richiesto, ed è, come vuole la natura, immediatamente sparito dai radar. La sua ex ragazza, che ha dovuto lasciare quando ha iniziato per la prima volta la sua “carriera” nella malavita, ha bisogno del suo aiuto. La sua giovane figlia è stata rapita e In-nam è abbastanza tenero perché questa situazione attiri la sua ira.

Brutte notizie per i rapitori, ma anche cattive notizie per In-nam, il cui ultimo lavoro ha attirato un po’ di ira da parte di uno yakuza vendicativo noto come The Butcher (Lee Jung-jae).

Gli inseguimenti che ne derivano saltano tra lingue e luoghi (si parlano tailandese, coreano e inglese a seconda di chi sta “scuotendo” chi), il tutto con una brutalità diretta che attesta la sceneggiatura abilmente schietta di Hong, che alla fine converge a Bangkok. Qui, In-nam incontra Yui (Park Jeong-min), un personaggio comico transgender che sta dando una mano per avere abbastanza soldi per permettersi un intervento chirurgico.

Il suo schtick esagerato è inizialmente risulta datato e regressivo, ma presta anche alcune emozioni tanto necessarie all’ensemble altrimenti iper-macho. È un personaggio imperfetto che vorreste non fosse mai interpretato per far ridere (o almeno che quelle risate non fossero sempre in parte a sue spese) e anche se è stato interpretato dall’attore cisgender Park, rimarrete piacevolmente sorpresi dal fatto che la scrittura alla fine abbia virato verso la sua rappresentazione coerente e le sue reazioni come realistiche piuttosto che melodrammatiche.

Mentre Park ha ottenuto gli elogi più critici in Corea, dimostrando che questo tipo di casting attira l’attenzione di premi simili al di fuori di Hollywood, è Lee il vero protagonista del cast.

È perfettamente calato nel personaggio: divertente e spaventoso, incarna e aggiunge sfumature al suo prototipo di carnefice gangster sgargiante e serpentino.

Il suo stile è fantastico (sfumature massicce, fiori e soprabiti ostentati si abbinano a tatuaggi e cicatrici sul collo), ma la sua moderazione quando prende in giro la natura sfrenata e implacabile di The Butcher è migliore. Hong lascia che anche lui sia cool: Lee prende a calci una padella di metallo sotto una vittima che presto sarà dissanguata, appesa al soffitto, con una nonchalance avvincente e terrificante. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

The Butcher: il vostro gangster di fiducia

A parte il titolo scherzoso di questo capitolo, continuiamo la recesnione di Deliver Us from Evil dicendo che è una mossa intelligente al servizio sia della storia che del personaggio, la combinazione di cui Hong gestisce quasi tutte le scene. Il contrasto tra Lee e Hwang è ben dosato; se mai ci fosse un altro adattamento live-action di Yakuza, Hong batte Takashi Miike nel suo stesso gioco dirigendo questi due.

Ha anche un buon occhio per le immagini nette e ombrose (che vorreste che usasse di più piuttosto che inondare Bangkok con una saturazione giallastra) e un solido senso del tempismo dell’azione. Alcuni usi efficaci del movimento lento e accelerato, come l’enfasi sul parabrezza che va in frantumi sotto il fuoco dei fucili o l’impatto adrenalinico dei produttori.

Questi “svolazzi” aiutano i combattimenti che sono messi in scena in modo acuto, ma raramente girati con la stessa solidità con cui sono coreografati. Sembra che i combattimenti assurdi condotti da professionisti possano evocare il tipo di violenza travolgente e inevitabile di un tour di un club di John Wick o di una rissa nel corridoio di Oldboy.

Invece, le modifiche inopportune riformulano in modo stridente le cose proprio quando si stanno scaldando con il tipo di dettaglio che cambia realisticamente la narrativa del combattimento – una pistola esaurisce i proiettili, un coltello vola via dalla mano – o quando minacciano di fare una dichiarazione sulla disperazione delle mischie.

Ogni volta che i combattimenti vi sommergono nel mondo criminale, le scelte di regia continuano a tirarvi indietro per il colletto. Ovviamente, di tanto in tanto, scatenerà qualcosa di sovrumano con un tale brio che lascerete felicemente che il film vi travolga.

Il male si può sconfiggere?

Questo film vi darà modo di interrogarvi sulla natura del male e magari anche sulle conclusioni della recensione di Deliver Us From Evil. Un lavoro sporco svolto con ragionevole abilità, i momenti più tetri di Deliver Us From Evil arrivano quando si abbandona completamente al suo stereotipo.

Il protagonista è stato scritto come eccessivamente stoico quando Hwang è molto meglio quando è in grado di tramettere le sue emozioni; tramando una serie di scontri troppo familiari, troppo simili.

Ma l’abilità di Hong con la macchina da presa e il tono suggeriscono un regista pronto ad applicarsi a una storia più unica, andando più in profondità nella cattiveria noir o più in alto nella stratosfera d’azione esagerata. Bloccato nel mezzo, il suo thriller da sicario è una dimostrazione di potenziale accettabile.

Il nostro regista aveva già scritto The Chaser e The Yellow Sea e ha riunito in quest’opera le stelle dello straordinario thriller di gangster New World, Deliver Us from Evil è un thriller implacabile che fonde carattere e azione quasi perfettamente. Nonostante l’uso di temi d’azione ben “consumati” come cornice per mettere due uomini l’uno contro l’altro, il film gira una versione nuova di questi temi per sorprendere costantemente lo spettatore e alla fine fornire un colpo emotivo.

Iniziando in chiave relativamente bassa (anche se con un assassinio scioccante) vede l’assassino a noleggio In-nam (Hwang Jung-Min) completare il suo “ultimo lavoro” per il suo datore di lavoro per andare in pensione e vivere una vita tranquilla a Panama. Tuttavia, non è mai così facile quando una vecchia fiamma chiama In-nam quando sua figlia viene rapita a Bangkok.

All’inizio rifiutandosi di farsi coinvolgere, In-man è poi costretto a cercare la figlia quando gli eventi prendono una piega ancora più oscura. Dirigendosi a Bangkok alla sua ricerca In-nam deve fare i conti anche con un killer implacabile che si fa chiamare Ray the Butcher (Lee Jung-Jae), il fratello dell’uomo assassinato nelle scene iniziali da In-man, che è una spietata macchina per uccidere decisa a vendicarsi.

Finora molto familiare: un assassino che accetta un ultimo lavoro, un bambino rapito che ha bisogno di essere salvato e un assassino che cerca di vendicarsi sono tutti elementi familiari, ma il film racconta una narrativa molto più complessa che spinge gli inseguiti e l’inseguitore ai suoi limiti assoluti.

È anche un film sulla redenzione e su come la vendetta può consumarsi, portando a morte e distruzione inutili. Ma dire altro significherebbe rovinare il film e le sorprese che ha in serbo per la prima visione.

Proprio quando si pensa di avere un controllo sulla narrazione, questa va a zig zag e spinge lo spettatore lungo un nuovo percorso narrativo. Non c’è mai dubbio che i due protagonisti si scontreranno, ma c’è così tanto di più in Deliver Us From Evil che è meglio sapere il meno possibile per godersi il viaggio e sperimentare l’impatto emotivo.

Tra tutti gli inseguimenti e le carneficine c’è una vera posta emotiva infilata dappertutto mentre In-nam fa tutto ciò che è in suo potere per trovare l’infante. Un’infante che deve affrontare difficoltà impensabili che suscitano una tensione snervante mentre la ragazza e In-nam vengono catapultati in un mondo sempre più oscuro. Park So-Yi è sbalorditivo nei suoi panni e allo stesso modo Hwang Jung-Min e Lee Jung-Jae in quanto i due protagonisti sono fenomenali, consolidando il loro status di protagonista del cinema coreano.

Ma una menzione speciale dovrebbe andare anche a Park Jung-Min, che svolge un ruolo fondamentale nel procedimento e interpreta un personaggio transgender, non spesso dato il tipo di esposizione che si vede qui. È un’inclusione gradita e dinamica e Park Jung-Min offre una performance eccezionale.

Lo sceneggiatore e regista Won-Chan Hong orchestra il caos con sicuro aplomb offrendo alcuni brutali combattimenti di coltelli, sparatorie e arriva il finale pieno di caos, il che significa che l’azione offre davvero. L’azione è bruscamente messa in scena e si intensifica all’estremo mentre il film va avanti e la difficile situazione dei protagonisti raggiunge il culmine.

Eppure l’azione non mette mai in ombra il lavoro del personaggio, l’elemento thriller o il nucleo emotivo del film.