Valerio Evangelisti: morto lo scrittore italiano del ciclio di Eymerich

Valerio Evangelisti, scrittore fantasy, noto per il ciclo di Eymerich, è morto a 70 anni. A renderlo noto è stata la comunicazione fatta su Twitter dall’autrice Loredana Lipperini. Tra i generi trattati da Evangelisti nei suoi romanzi possiamo menzionare il fantasy, la fantascienza e l’horror.

Ecco le parole di Loredana Lipperini sulla morte di Valerio Evangelisti:

Valerio Evangelisti non c’è più. È stato un maestro, un amico, un compagno di strada. Ha immaginato strade impensabili per la narrativa non realistica, ma non solo. È stato un grande scrittore, uno scrittore politico fino in fondo. È stato un amico. Hasta siempre, fratello.