Thor: Love and Thunder, primo trailer per il nuovo film Marvel Studios

A sorpresa ecco arrivare in rete una gustosissima anteprima di Thor: Love and Thunder, quarto film con protagonista il dio del tuono e ventinovesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, in arrivo il 6 luglio nei cinema italiani.

Il film vedrà il ritorno di Chris Hemswoth nel ruolo di Thor Odinson e Natalie Portman in quelli di Jane Foster, che riuscirà a impugnare il martello Mjolnir e acquisire poteri divini. Nel cast anche Christian Bale nei panni del villain Gorr, Russell Crowe in quelli di Zeus e i Guardiani della Galassia come guest-star.

