Windows 11 offrirà il supporto ai widget di terze parti?

Sembra che nel giro di non troppo tempo, Microsoft potrebbe introdurre un gradito miglioramento per quel che concerne Windows 11. Il sistema operativo ha avuto modo di migliorare le potenzialità del precedente sotto molteplici aspetti, ma ciò non vuol dire che sia finita qui, ed è per via di ciò che la compagnia continua a lavorare a degli update con l’obiettivo di riuscire a migliorarlo quanto possibile.

Si parla questa volta nello specifico dei widget, ovvero gli utili sistemi di Microsoft che includono alcune informazioni in maniera veloce, e permettono di interagire con le feature del sistema operativo in maniera particolarmente intuitiva e comoda. A quanto pare però, il tutto potrebbe addirittura venire implementato con delle soluzioni di terze parti, il che al momento non risulta infatti possibile, come di recente riportato.

A parlare del tutto è stato nello specifico il noto utente FireCube. Parliamo di una fonte particolarmente autorevole, che ha avuto modo di scavare all’interno di Windows 11 per scoprire una traccia della funzionalità che dovrebbe venire aggiunta in uno dei prossimi aggiornamenti. Potete ammirare il Tweet in cui viene approfondita la questione qui di seguito.

Widget manifest update shows more evidence of being able to download third party widgets and updates from the Microsoft Store.#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/RgBYCq7sgZ — FireCube (@FireCubeStudios) April 13, 2022

Sembra che per aggiornare il tutto si avrà modo di fruire in maniera diretta del Microsoft Store ufficiale della compagnia di Redmond, e che quindi la nuova funzionalità risulterà particolarmente supportata non solo dalle eventuali terze parti, ma anche dalla nota compagnia che ha realizzato l’OS.

Non resta quindi che scoprire quando finalmente il colosso avrà modo di parlare dell’aggiornamento in questione, sperando che questa abbia modo di parlare del tutto e di confermare la feature nel giro di non troppo tempo. Non resterà che scoprire in caso quali saranno le possibilità del nuovo aggiornamento del sistema operativo, e come i widget di terze parti verrebbero gestiti.