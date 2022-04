Liz Sheridan: morta la madre di Jerry Seinfeld nella serie TV

A 93 anni si è spenta Liz Sheridan, si tratta dell’interprete che ha vestito i panni della madre di Jerry Seinfeld nella serie TV Seinfeld, e che è anche apparsa in telefilm come Alf, e che ha partecipato a diversi show di Broadway.

Liz Sheridan è morta a New York, e l’amica di lunga data, Amanda Hendon, ha dichiarato che si è trattata di una morte nel sonno per cause naturali. La Sheridan era già apparsa in diverse produzioni prima di prendere parte al telefilm Alf, in cui è comparsa dal 1986 al 1990. Successivamente ha vestito i panni di Helen Seinfeld, la madre di Jerry Seinfeld nello show omonimo. Le sue apparizioni sono state circa una ventina, e sono andate dalla seconda puntata al finale del 1998.

La Sheridan è stata anche una ballerina, apparsa a Broadway, tra le altre cose, nel musical del 1977 intitolato Happy End, in cui ha lavorato al fianco di Christopher Lloyd e di una giovane Meryl Streep.

Un altro aspetto particolare della sua vita è stata la relazione con l’iconico James Dean, dalla quale ha tratto un libro intitolato Dizzy and Jimmy: My Life with James Dean – A Love Story.