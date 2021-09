Seinfeld: arriva su Netflix dal 1 ottobre la storica sitcom americana

Netflix ha appena annunciato, tramite social e uno speciale trailer, che la leggendaria sitcom Seinfeld arriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 1 ottobre, con tutte le sue nove stagioni, per un totale di ben 180 episodi.

Esattamente la nostra faccia quando abbiamo scoperto che SEINFELD arriva su Netflix il 1° ottobre: pic.twitter.com/0Jaut5c2Uz — Netflix Italia (@NetflixIT) September 1, 2021

L’arrivo era stato preannunciato già nel 2019, e fa parte del ricco catalogo che Sony Pictures riverserà su Netflix nel prossimo futuro.

Jerry &

Elaine &

George &

Kramer &

Netflix All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl — Netflix (@netflix) September 16, 2019

Si tratta di un serial che ha fatto la storia del genere in America, vincendo 10 Emmy e 3 Golden Globe e cementando la popolarità del suo protagonista, Jerry Seinfeld, che interpreta una sorta di alter ego nella serie Columbia.

Periodicamente su Netflix approdano serie storiche ma questa è talmente amata negli USA da meritarsi un annuncio speciale con tanto di trailer rimontato e dedicato. In Italia non è famosa come altre dello stesso periodo, probabilmente perché all’epoca la collocazione nel palinsesto fu su Telemontecarlo piuttosto che su reti più popolari come Italia 1.

